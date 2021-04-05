برلماني عراقي يدعو الحكومة لفتح المنافذ الحدودية الجنوبية

2021/04/05 | 16:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي الحكومة العراقية بفتح المنافذ الحدودية الجنوبية اسوة بالمنافذ الشمالية في كردستان....

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