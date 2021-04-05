​استهداف رتلين لقوات الاحتلال الاميركي بعبوتين ناسفتين في العراق 

2021/04/05 | 16:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، باستهداف رتلين لقوات الاحتلال الاميركي بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية وبابل....

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