تقرير: لماذا يجب أن يكون استقرار الأردن محل اهتمام إسرائيلي؟

2021/04/05 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب محللين ودبلوماسيين سابقين ومصادر أمنية تحدثوا لصحيفة جيروزاليم بوست، فإن استقرار الأردن يجب أن يكون دائما محل اهتمام إسرائيلي.

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