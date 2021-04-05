الداخلية توضح تفاصيل مقطع فيديو لشخص يطلق النار على طليقته

2021/04/05 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً بشأن مقطع فيديو لشخص يطلق النار على طليقته.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “تقدم” أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا لشخص يقوم باطلاق النار على طليقته داخل احدى المنازل في محافظة البصرة”.

واضافت “نود ان نبين انه بتاريخ 21/3/2021 ورد اخبار الى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة الى اطلاق نار من قبل طليقها الهارب (م.ع.ج) بسبب مشاكل شخصية”.

وبينت أن “شرطة المحافظة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد ان جرى تسجيل دعوى قضائية ضده واصدار امر قبض بحقه وفق المادة 405 /31 من قانون العقوبات العراقي”.

وتابعت “كما تم التحري في داره وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”.

واتمت ان “وزارة الداخلية عازمة على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين ولن تسمح بان يقوم البعض بخرق القانون، وان الاجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية”.

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