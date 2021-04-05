تسجيل 6423 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/04/05 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجل 39 وفاة و 6423 إصابة جديدة بكورونا، مضيفة ان عدد متلقي اللقاح يتجاوز الـ 100 ألف.

وادناه الموقف الوبائي كما اعلنته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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