الشعوب الديمقراطي: أردوغان يوظف الأحداث لاصطناع انقلاب

2021/04/05 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الحاكم في تركيا، بمحاولة اصطناع خطر استنادا إلى حدث ليس له قيمة.

ورفض حزب الشعوب الديمقراطي تصنيف البيان المشترك الذي حمل توقيع 103 جنرالات متقاعدين من سلاح البحرية على أنه "انقلاب".

وتعليقا على البيان الذي دافع عن اتفاقية مونترو ورفض بعض المظاهر الدينية في الجيش، قال الحزب الكوردي، إن السلطة ذات السجل الأسود فيما يخص الانقلاب على السياسة الديمقراطية في البلاد تحاول خلق خطر الانقلاب انطلاقًا من مجرد بيان مكتوب.

وقال الشعوب الديمقراطي في بيانه، إن شتى الانقلابات أو المحاولات الانقلابية سواء كانت مدنية أم عسكرية أسفرت عن انهيارات عنيفة وحادة، وأن موقف الحزب واضح تجاه المحاولات الانقلابية التي تستهدف الديمقراطية والحريات.

وأفاد البيان، أن الحزب الحاكم يتظاهر وكأنه يواجه تهديدا بالانقلاب العسكري، مؤكدًا أن رد فعله ليس سوى الاستغلال السياسي للمشهد وتوظيف بيان مجموعة من العسكريين المتقاعدين.

وأكد الحزب الكوردي، أن الحل يكمن في إقامة ديمقراطية قوية وتحقيق عدالة حقيقية.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن حزب العدالة والتنمية لا يفوت أي فرصة ليتقمص دور الضحية، بعد الادعاءات الأخيرة بأن تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب جديدة.

وأوضح أوزتراك أن هؤلاء الضباط يعبرون عن آرائهم، مؤكدا، أنه لا ينبغي أن يكون الموضوع الذي يشغل تركيا في الوقت الحالي هو هذا البيان.

ونشر 103 جنرالا متقاعدا السبت الماضي بيانا مشتركا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.

وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.

PUKmedia متابعة

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