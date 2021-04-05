بالوثيقة.. المفوضية تعلن آخر تحديث بإجمالي الأحزاب المجازة والمتقدمة للمشاركة بانتخابات 2021

2021/04/05 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، آخر تحديث بإجمالي الأحزاب المجازة والمتقدمة للمشاركة بانتخابات 2021.

ووفقاً لجدول بياني وزعته المفوضية بلغ عدد الأحزاب الماجزة 250 ، وإجمالي المتقدمة منها للمشاركة بالانتخابات 110.

وأشارت المفوضية إلى أن عدد التحالفات المصادق عليها حتى الآن ارتفع إلى 30 ، 8 منها تقدم للمشاركة في انتخابات 2021.

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