المحاضرون يغلقون مكتب مجلس النواب في ديالى

2021/04/05 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اغلقت جموع المحاضرين والادارييـن المحتجين ، مكتب مجلس النواب في محافظة ديالى ، بعد يوم واحد من محاصرتهم لمبنى مديرية التربية في المحافظة ، احتجاجا على عدم تحويلهم الى عقود في قانون الموازنة العامة 2021 التي اقرها مجلس النواب مؤخرا ./انتهى5

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