تظاهرة جديدة للمحاضرين أمام مبنى التربية في كربلاء

2021/04/05 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جددت جموع المحاضرين تظاهراتها الاحتجاجية أمام مبنى مديرية تربية محافظةكربلاء المقدسة ، مطالبين بانصافهم وضمان حقوقهم بالتعيين في قانون الموازنة العامة 2021 التي اقرها مجلس النواب مؤخرا ./انتهى5

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