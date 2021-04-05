ضبط 10عجلات محملة بـ (شيش الحديد) مخالفة للضوابط في منفذ مندلي

2021/04/05 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط 10عجلات محملة بمادة (شيش الحديد) مخالفة للضوابط في منفذ مندلي الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “تم ضبط 10عجلات محملة بمادة (شيش الحديد) في منفذ مندلي الحدودي بحمولة إجمالية (590 طن) بعد تدقيق معاملتها الكمركية، تبين مخالفتها للضوابط وعدم شمول المادة المحملة بأعفاءات التنمية الصناعية”.

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