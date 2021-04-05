2021/04/05 | 16:54 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أبريل 2021 | 04:50 مساءً

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ضبط 10عجلات محملة بمواد مخالفة في منفذ مندلي

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط 10عجلات محملة بمواد مخالفة في منفذ مندلي الحدودي.



وذكرت الهياة في بيان، عن ضبط 10عجلات محملة بمادة (شيش الحديد) في منفذ مندلي الحدودي بحمولة إجمالية (590 طن).



واشارت الى، انه بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين مخالفتها للضوابط وعدم شمول المادة المحملة بأعفاءات التنمية الصناعية.

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