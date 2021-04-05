الشرطة تلاحق رجلا اطلق النار على طليقته امام ابنته

2021/04/05 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يطلق النار على طليقته امام ابنته ذات الخمسة أعوام، فيما اكدت وزارة الداخلية الاتحادية انها تلاحق الجاني الهارب من العدالة.

وقالت الداخلية في بيان لها يوم الاثنين، إنه "بتاريخ 21/3/2021 وردت اخبار الى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة الى اطلاق نار من قبل طليقها الهارب (م.ع.ج) بسبب مشاكل شخصية.



حيث قامت شرطة المحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد ان جرى تسجيل دعوى قضائية ضده واصدار امر قبض بحقه وفق المادة 405 /31 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف البيان، أنه "تم التحري في داره وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

وأكدت الداخلية، أنها "عازمة على ملاحقة كل من يحاول العبث بامن المواطنين ولن تسمح بان يقوم البعض بخرق القانون، وان الاجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية".

هذا وحسب مواقع التواصل الاجتماعي فإن الرجل من اهالي مدينة البصرة وقد اطلق النار على طليقته جراء خلاف بينهما على قيمة النفقة المقدرة بـ 150 الف دينار عراقي شهريا والتي حاول الرجل خفضها الى النصف اي عند 75 الفا.

PUKmedia / متابعة

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