شرطة بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين

2021/04/05 | 17:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، القاء القبض على متهمين ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكر بيان للشرطة، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آذار 2021)، أنه "في إطار جهود قيادة شرطة بغداد بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية و تعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية ".

وأشار البيان الى أن "مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القبض على قاتل، فيما نفذت مفارز المديرية ( ١٦ ) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفه بالإضافة إلى ( ١٩ ) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى"، مضيفا أن "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ نفذت (١٣) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة".

وتابع، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت من ضبط (٦) مخالفين مع عجلة، و ثلاث عجلات تحمل مواد ممنوعه من الاستيراد، وكذلك تم القبض على متهم مطلوب وفق الماده ٤٣١ ق ع، و القبض على (٩) مخالفين عرب الجنسية لانتهاء فترة إقامتهم وضمن حملتها لمكافحة ضاهرة التسول تمكنت مفارز القيادة من القبض على (٢٧) متسول".

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