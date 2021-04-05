قرار تحويل المحاضرين المجانيين تحت المجهر | تقرير

2021/04/05 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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لايزال ملف المحاضرين بالمجان ابرز الملفات التي تتصدر المشهد بعد اقرار الموازنة التي لم تكفل تحويلهم الى عقود حيث يوجد في محافظة نينوى عشرات المحاضرين المجانيين الذين أصيبوا بخيبة أمل لتهميشهم في الموازنة الاتحاديةتقرير – محمود الجماس#نينوى​ #الموصل​ #العراق​ #الموازنة​

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