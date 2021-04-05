الداخلية توضح بشأن فيديو لشخص يطلق النار على طليقته (فيديو)

2021/04/05 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اتخاذ اجراءات ضد المتهم الذي قام بإطلاق النار على طليقته في احدى المنازل بمحافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (5 نيسان 2021)، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لشخص يقوم باطلاق النار على طليقته داخل احدى المنازل في محافظة البصرة".

واضاف البيان، "نود ان نبين انه بتاريخ 21/3/2021 وردت اخبار الى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة الى اطلاق نار من قبل طليقها الهارب (م.ع.ج) بسبب مشاكل شخصية".

واوضح، انه "قامت شرطة المحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد ان جرى تسجيل دعوى قضائية ضده واصدار امر قبض بحقه وفق المادة 405 /31 من قانون العقوبات العراقي".

وتابع، انه "تم التحري في داره وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

وتابع، ان "وزارة الداخلية عازمة على ملاحقة كل من يحاول العبث بامن المواطنين ولن تسمح بان يقوم البعض بخرق القانون، وان الاجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية".

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