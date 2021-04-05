لجنة التربية.. هناك طريقة لتحويل المحاضرين الى عقود دون تعديل الموازنة

2021/04/05 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، الاثنين، ان " اللجنة في تحدي ولن نستسلم ابدا، الا بتحويل المحاضرين والإداريين إلى عقود وأؤكد لهم اننا نستطيع ذلك دون الرجوع الى مجلس النواب" .

واضاف، ان "من الممكن القيام بذلك من خلال وزارة التربية ومجلس الوزراء ودون الحاجة إلى تعديل الموازنة بعد تضمين التخصيصات المالية لهم من الأساس".

واضاف، ان "اجتماعاتنا ولقائاتنا تسير بإتجاه الضغط على الحكومة التنفيذية للتعاقد مع المحاضرين والإداريين ان شاء الله، وأشد على اياديهم ولاننسى عملهم التربوي طوال السنوات السابقة".

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