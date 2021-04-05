2021/04/05 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةبيعت نسخة من لعبة "سوبر ماريو بروس" في مزاد مقابل 660 ألف دولار، بعد نسيانها في درج مكتب لما يقرب من 35 عاماً، وفقاً لشبكة "سي إن إن".وتعد هذه النسخة المباعة، الأعلى -للعبة فيديو- سعراً على الإطلاق، وفقاً لبيان صحفي صادر عن «مزاد هريتش»، الذي أدار عملية البيع.وقالت شركة المزادات، ومقرها دالاس: إن اللعبة تم شراؤها كهدية في عام 1986، ولم يمسها المشتري حتى وجدها في وقت سابق من هذا العام.وقال البائع المجهول في البيان: "بقيت في الجزء السفلي من مكتبي طوال الوقت منذ اليوم الذي اشتريتها فيه".وتم طرح هذه النسخة الخاصة من اللعبة للبيع لأول مرة في عام 1986، ولكن شركة "نينتدو" (Nintendo)، غيرت شكل العبوة في أوائل عام 1987، لذلك تم بيع عدد صغير نسبياً فقط.وقالت فاليري ماكليكي، مديرة شركة فيديو للألعاب: "نظراً لأن فترة إنتاج هذه النسخة وغيرها من النسخ المشابهة كانت قصيرة جداً، فإن العثور على نسخة أخرى من الإنتاج نفسه وحالة مماثلة سيكون أقرب إلى البحث عن قطرة ماء واحدة في المحيط".

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