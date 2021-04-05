اجتماع مرتقب للجنة العليا والصحة تحدد خيارات التعامل مع ظاهرة عدم الالتزام بالوقاية

2021/04/05 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن اجتماع مرتقب للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لبحث الموقف الوبائي في البلاد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، د.



ربى فلاح، لـ"بغداد اليوم"، متحدثة بداية عن الموقف الوبائي إن "وجود اللقاح وإقبال المواطنين عليه مع الالتزام بالإجراءات الوقائية سيساهم في تقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا والحد من الوفيات".

وأضافت فلاح انه "في حال استمرار التهاون وعدم الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي فإن ذلك سيؤدي إلى ازدياد أعداد الإصابات والوفيات ومن الممكن أن يؤثر على مؤسساتنا الصحية وكوادرنا الطبية ويمهد لاتخاذ اجراءات أكثر تشدداً للحد من تفشي الوباء بعد رفع توصيات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي ستعقد اجتماعا مرتقبا لإصدار قراراتها بشأن الموقف الوبائي".

وأوضح عضو خلية الازمة النيابية، سلمان حسن، الجمعة الماضية، بشأن الموقف من إبقاء الحظر الشامل أو رفعه في شهر رمضان.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي في العراق لا يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تتراوح بين 5-6 الأف إصابة يوميا وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".

وأضاف، أن "الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الاسبوع خلال شهر رمضان وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية، مؤكدا بأن الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة اتشارها بين المواطنين".

وجدد عضو خلية الازمة النيابية تأكيده على "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات".

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