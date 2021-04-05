تصريح مثير من زيدان قبل مواجهة ليفربول

2021/04/05 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أطلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تصريحاً مثيراً قبيل مواجهة فريقه المرتقبة ضد ليفربول الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال زيدان في تصريحات صحفية نشرتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية " نعم أظن أنهم قللوا من فريقي ولكني أثق بشدة في اللاعبين وأعرف ما يمكنهم أن يفعلوا في أرض الملعب، ولا يمكن تغيير ذلك".

وأضاف :"يمكننا الرد على كل من قلل من شأننا في بداية الموسم بالعمل بشكل يومي فقط، لا نستسلم أبداً طالما أننا أحياء، سنقاتل للفوز بكل شيء، عشنا بعض اللحظات الصعبة ولكن الآن نحن أفضل بكثير مع العلم أن ذلك لا يعني أي شيئاً".

وعن عودة إدين هازارد في الفترة الحاسمة من الموسم قال " أنا بحاجة لكل اللاعبين، وكالعادة أحب أن يكون الجميع في أتم صحة، تعرض أي لاعب للإصابة لا يسعدني أبداً، وهدفي استعادة هازارد بأسرع وقت ممكن".

وأكمل زيدان :"نحن نفتقد بعض اللاعبين الآخرين أيضاً، وأتمنى أن ننجح في استعادة الجميع قبل نهاية الموسم".

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