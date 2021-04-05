2021/04/05 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة الداخلية ، التريث في نقل قيود الاحوال المدنية بين المحافظات ، وايقاف التنقلات من القطعات القتالية الى مفاصل الوزارة ، وذلك الى اشعار اخـر ، استعدادا لاجراء الانتخابات المبكرة ودعم اجراءات عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين واكمال اجراءات تسجيل واصدار البطاقة البايومترية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. التريث في نقل قيود الاحوال المدنية وايقاف التنقلات في وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. التريث في نقل قيود الاحوال المدنية وايقاف التنقلات في وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).