الوفد الخليجي يبدي رضاه عن الإعمار والخدمات في البصرة

2021/04/05 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة الفنية الخليجية المكلفة بدراسة ملف البصرة خالد الحاج ، تطور حجم الاعمار في محافظة البصرة ، قائلا ان الخدمة الفندقية والمرافق السياحية مطمئنة جدا، والحال نفسه ينطبق مع المدينة الرياضة والملعب الرئيس والثانوي وملاعب التدريب ، مؤكدا ان التحدي الأكبر يتمثل بانجاز ملعب الميناء الاولمبي سعة 30 الف متفرج والذي يصل حجم الانجاز فيه الى 79% من قيمة الانجاز .جاء ذلك خلال الزيارة التي نفذها الوفد الخليجي اليوم الى ملعب الميناء الاولمبي .وطمأن محافظ البصرة اسعد العيداني ، الوفد الزائر ، قائلا ان " جميع الأمور حاليا باتت أسهل من المدة الماضية عقب إقرار الموازنة والتخصيصات المالية الخاصة بالملعب، ونحن على ثقة تامة من انجازه قبيل شهر تشرين الاول المقبل ، لاننا نعد العدة لمباراة افتتاح كبيرة تقام منتصف شهر ايلول ".واضاف ان " وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أكد لي دعم الحكومة بأعلى المستويات ومتابعتها لملف تنظيم خليجي 25 في البصرة وسيصل شخصيا لزيادة الاطمئنان وتاكيد هذا القول شخصيا ".وتبادل مدير مشاريع الشركة المنفذة لملعب الميناء ( انوار سرى ) ومدير الدائرة الهندسية شرح تفاصيل الملعب وحجم الانجاز الفعلي ، والاجابة على اسئلة طارق علي من الكويت وخالد الحاج من البحرين المتعلقة بالضمانات في انجاز بعض التعديلات الخاصة بغرف اللاعبين والخدمات الصحية ومكان جلوس الاعلاميين ومرائب السيارات وبوابات الدخول والخروج ، مطالبا بتقارير فنية مفصلة .واعرب الوفد ، في حديث للصحفيين عقب ختام الزيارة عن ثقتهم بقدرات ملاكات البصرة وحكومتها المحلية في تجاوز جميع الاشكالات وتنظيم العمل بما يؤمن اقامة بطولة متكاملة من جميع الجوانب/انتهى

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