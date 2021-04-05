الجيش الأردني ينفذ تمرينا عسكريا.. رئيس هيئة الأركان يؤكد على الجهوزية

2021/04/05 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، الاثنين، أن الأجهزة العسكرية والأمنية في المملكة "يمكنها التعامل بكفاءة واحترافية"، مع أي تطورات "على الساحة المحلية والإقليمية".

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