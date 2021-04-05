الحشد العشائري يحذر من محاولة لتأجيج الأوضاع في الموصل لاغراض “انتخابية”

2021/04/05 | 17:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد القيادي في الحشد العشائري العميد إبراهيم المرسومي، الاثنين، أن الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل “مستقرة جدا”، محذرا من وجود محاولات لتأجيج الأوضاع لأغراض “انتخابية”. وقال المرسومي، إن “عددا من وسائل الإعلام ولأغراض سياسية وانتخابية تحاول تأجيج الأوضاع عبر الحديث عن وجود انتشار لتنظيم داعش في قرى جنوب الموصل، وهذا الأمر لاصحة له”.وأضاف، […]

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