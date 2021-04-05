فنانة كاكائية تطلق كليباً بأربع لغات

2021/04/05 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت المغنية الكوردية الشهيرة في مدينة كركوك روبار رشيد كاكيي كليبا غنائيا باربع لغات هي الكوردية والعربية والتركمانية والسريانية، ارادت الفنانة من خلال الكليب ايصال رسالة التعايش المشترك في محافظة كركوك.

وقالت المغنية روبار كاكيي لـ PUKmedia، ان اول عمل لي كان عن مآسي الكاكائيين، حيث ان الكاكائيين اقلية كانوا مهمشين ومحل عدم اهتمام في اقليم كوردستان والعراق، واردتُ ايصال صوت الكاكائيين من خلال هذا الكليب، مضيفة ان العمل الفني الثاني لي كان ايضا من اجل الكاكائيين واردتُ من خلاله ايصال شجاعة هذه الاقلية الى اقليم كوردستان والعراق وان اخر عمل فني اطلقته باربع لغات هي الكوردية والعربية والتركمانية والسريانية.

واضاف كاكايي، ان عملها الغنائي الجديد يتحدث عن ان كركوك مكان للتعايش المشترك لجميع اللغات والقوميات واردت من خلاله ايصال رسالة التعايش المشترك في محافظة كركوك.

وتقول روبار رشيد كاكيي، ان اربعة شعراء من مكونات مختلفة شاركوا في العمل الجديد، عن المكون الكوردي شارك باللغة الكوردية صلاح ميرزا وارام پشێو وباللغة العربية حسام سبعاوي وبالتركمانية كحتان بياتي وباللغة السريانية كوركيس جورج.

وقام بتلحين كلمات الاغنية احمد هياس وقام وحيد كرمشايي بوضع الموسيقا.



وتم تصوير الاغنية داخل قلعة كركوك.

وقالت كاكيي، ان الكليب الان في مرحلة المونتاج.

PUKmedia جمال سركتي - تصوير: شاد ابراهيم

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