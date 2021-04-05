سوريا: القوات الأميركية تواصل تهريب ثرواتنا بإتجاه العراق

2021/04/05 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني جددت سوريا، اليوم الإثنين، اتهام القوات الاميركية بنهب وتهريب ثرواتها بإتجاه العراق.وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا”، أن “قوات الاحتلال الأمريكي، تواصل عمليات النهب المنظم للثروات السورية، وأخرجت اليوم، […]

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