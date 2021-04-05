الداخلية تصدر توضحياً بشأن رجل أطلق النار على طليقته (فيديو)

2021/04/05 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

توضيحاً بشأن المقطع الفيديوي الذي

تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي،

لشخص يقوم باطلاق النار على طليقته داخل

احدى المنازل في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان

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