الدفاع المدني يخمد حريقاً قرب نقابة الصحفيين العراقيين

2021/04/05 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني الاثنين، من

السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع في

مساحة من الاعشاب المتيبسة قرب نقابة

الصحفيين العراقيين المحاذية لنهر دجلة

في جانب الكرخ بغداد.

واوضحت وزارة الداخلية خلال بيان

م

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