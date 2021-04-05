الولايات المتحدة.. هزات ارضية متلاحقة تضرب ولاية كاليفورنيا

2021/04/05 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، ان هزة أرضية قوتها 4.0 درجات، سجلت بالقرب من إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، بعد مضي أقل من نصف ساعة من هزة أرضية بقوة 3.3 ضربت المنطقة نفسها.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن السكان شعروا بالزلزال الصغير في أنحاء جنوب كاليفورنيا.



وقبيل ذلك ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة المنطقة نفسها، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.

وقالت لوسي جونز، خبيرة الزلازل، على موقع تويتر، إن “الزلزال الذي بلغت قوته 4.0 درجة كان قويا بما يكفي ليشعر به معظم الناس في لوس أنجلوس” ، لكنها أشارت إلى أنه حدث “على عمق كبير” في الأرض، على بعد حوالي 12 ميلا”.

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