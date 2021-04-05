الداخلية تصدر توضحياً بشأن الرجل الذي أطلق النار على طليقته في البصرة

2021/04/05 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن المقطع الفيديوي الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يقوم باطلاق النار على طليقته داخل احدى المنازل في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه “بتاريخ 21/3/2021 وردت اخبار الى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة الى اطلاق نار من قبل طليقها الهارب (م.ع.ج) بسبب مشاكل شخصية.



حيث قامت شرطة المحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد ان جرى تسجيل دعوى قضائية ضده واصدار امر قبض بحقه وفق المادة 405 /31 من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف البيان، أنه “تم التحري في داره وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”.

وأكدت الداخلية، أنها “عازمة على ملاحقة كل من يحاول العبث بامن المواطنين ولن تسمح بان يقوم البعض بخرق القانون، وان الاجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، لقيام رجل باطلاق النار على طليقته امام انظار ابنته البالغة 5 سنوات وذلك بسبب قيمة النفقة المقدرة بـ 150 الف دينار شهريا والتي حاول خفضها الى النصف اي عند 75 الفا، في محافظة البصرة.

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