2021/04/05 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

217 مشاهدة

اكد النائب اسعد العبادي، الاثنين، على اهمية السيطرة على الاسعار في الاسواق العراقية، عبر فرض اجراءات رقابية مشددة.

وقال العبادي في تصريح لـ NRT عربية (5 نيسان 2021)، ان "قرار مجلس النواب الخاص باجراء الانتخابات المبكرة ملزم لرئاسة الجمهورية بتحديد اليوم والتهيئة اللازمة للانتخابات".

وعن سعر الصرف، طالب العبادي بايجاد اجراءات رقابية من شانها مراقبة اسعار البضائع وايجاد حلول لدعم الطبقات الفقيرة"، لافتا ان "المعالجات التي تضمنتها الموازنة العامة لسنة 2021 هي معالجات بسيطة".

واشار الى ان "الاموال التي خصصت لدعم البطاقة التموينية بلغت 500 مليار دينار، وعلى وزير التجارة اتخاذ كافة الاجراءات وايصال تلك المواد اللازمة بسرعة تامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: الموازنة تضمنت معالجات بسيطة.. ويقترح حلا للسيطرة على الاسعار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: الموازنة تضمنت معالجات بسيطة.. ويقترح حلا للسيطرة على الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).