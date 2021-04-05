تظاهرة سلمية لاصحاب البطاقات الحمراء في ساحة التحرير

2021/04/05 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تظاهر العشرات من اصحاب البطاقات الحمراء ، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اليوم الاثنين ، للمطالبة بانصافهم وضمان حقوقهم في الرواتب التقاعدية .واطلقت تسمية " اصحاب البطاقات الحمراء"، على من لم يلتحقوا بالجيش السابق او يتملصوا منه، بعد قرار النظام البائد اصدار حكم قطع صيوان الاذن بحقهم، وبعد ادانة القرار دوليا تبنى النظام اصدار بطاقات حمراء عند تسريحهم من الجيش انذاك لتميزيهم عن الاخرين./انتهى5

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