تصريح جديد من رئيس هيئة الأركان الأردني تزامناً مع “مناورات تعبوية مسلحة”

2021/04/05 | 17:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن “القوات المسلحة الاردنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع جميع أشكال التهديد”.وبحسب قناة “المملكة”، قال الحنيطي خلال متابعة مجريات التمرين التعبوي “درع الوطن” إن “القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأي مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاما منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة”.وشدد الحنيطي على “أهمية الدور […]

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