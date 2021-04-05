2021/04/05 | 17:56 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أبريل 2021 | 05:49 مساءً

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وكالة عربية : القوات الأميركية تواصل تهريب الثروات السورية بإتجاه العراق

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الإثنين، أن القوات الاميركية تواصل نهب وتهريب الثروات السورية بإتجاه العراق.



وأضافت "سانا"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي، تواصل عمليات النهب المنظم للثروات السورية، وأخرجت اليوم، رتلاً من الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق من صومعة تل علو في اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي".



وتابعت، نقلاً عن مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال الأمريكي قامت بإدخال رتل مؤلف من 14 شاحنة مغلقة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو في منطقة اليعربية بريف الحسكة، وتوجه الرتل إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق".



وأكدت، ان "قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة ونهب خيرات السوريين من النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع (قسد) حيث أخرجت الأربعاء الفائت، 12 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو في منطقة اليعربية ونقلتها باتجاه شمال العراق".

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