افتتاح عدد من المشاريع الخدمية في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل

2021/04/05 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري عددا من المشاريع الخدمية في ناحية النمرود جنوب شرق الموصلوقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"بلديات نينوى افتتحت (ثلاث ) مدارس بعد اعادة اعمارها وتاهليها بالكامل بالاضافة الى مبنى مديرية الناحية وعدد من الشوارع الرئيسية في ناحية النمرود"واضاف الجبوري انه "تم ايضا افتتاح ملعب لكرة القدم وقاعات نموذجية للمناسبات و مركزين صحيين ."/انتهى

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