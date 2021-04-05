وزير العمل يكشف عن اجراءات تخص المتسولين في الأماكن العامة

2021/04/05 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، قرب إجراء مسح ميداني للمتسولين في الأماكن العامة تمهيدًا لشمولهم بخدمات الوزارة. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الركابي زار مجلس القضاء الأعلى برفقتة عدد من أعضاء هيئة رعاية الطفولة”. وأضاف البيان أن “الوزيرالتقى خلال الزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي …

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