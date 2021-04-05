فوز كبیر لغاز الشمال على البلدي في الدوري النسوي بكرة الصالات

2021/04/05 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي غاز الشمال فوزا كبیرا علی مضیفه فريق نادي البلدي من محافظة بابل بعشرة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين 5 نیسان علی قاعة بلادي بمدینة كركوك ضمن الدوري العراقي النسوي الممتاز بكرة الصالات .

وسجلت اهداف فريق غاز الشمال النسوي كل من اللاعبات شوخان (خمسة ) وسيبل (ثلاثة) و هيدي و روژین ( هدف واحد لکل منهما ) .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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