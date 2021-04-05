تفجيران يستهدفان رتلين للتحالف الدولي في العراق

2021/04/05 | 18:32 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكررت أخيراً عمليات الاستهداف التي تطاول أرتال التحالف الدولي(Getty)

استهدف تفجيران بعبوتين ناسفتين رتلين للتحالف الدولي في محافظتي الديوانية وبابل، جنوبي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، إن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، برتل للتحالف الدولي قرب مدينة عفك بمحافظة الديوانية، مشيرة إلى عدم حدوث أضرار بشرية أو مادية، وأن الرتل واصل طريقه إلى وجهته المقصودة.

وتابعت "كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى، ظهر اليوم (الاثنين)، بإحدى عجلات (سيارات) رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، دون وقوع أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة".

وتكررت أخيرا عمليات الاستهداف التي تطاول أرتال التحالف الدولي من قبل جماعات مسلحة غير معروفة لم تكشف السلطات العراقية عن هويتها، إلا أن واشنطن تتهم مليشيات مدعومة من طهران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وعلى الرغم من هذه الهجمات، إلا أن الدول المنضوية ضمن التحالف الدولي تواصل تعهداتها بدعم العراق في ملاحقة بقايا تنظيم "داعش".

وقال السفير الكندي في بغداد أولريك شانون إن تنظيم "داعش" لم يهزم بشكل نهائي رغم انتصار القوات العراقية عليه، مؤكدا وجود حاجة لدعم التحالف الدولي وفقا للاعتبارات التي تضعها حكومة بغداد.

وأشار شانون إلى أن مهمة ملاحقة تنظيم "داعش" لم تكتمل بعد، لافتا في حديث لوسائل إعلام محلية، إلى استمرار حاجة العراق إلى الدعم والاستشارات التي يقدمها التحالف الدولي.

ويضغط برلمانيون مقربون من الفصائل على الحكومة العراقية من أجل الإسراع في إخراج القوات الأجنبية وخصوصا الأميركية من البلاد.

وانتقد عضو البرلمان عن تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، مختار الموسوي، الاثنين، ما وصفه بـ"صمت الدبلوماسية العراقية إزاء استمرار الانتهاك الأميركي لسيادة العراق"، مشيرا في تصريح صحافي، إلى أن "وزارة الخارجية لم يلفت نظرها التدخل الأميركي المستفز تجاه العراق".

وتابع أن "المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع العراق لا تزال مستمرة في ظل صمت الحكومة"، لافتا إلى أن "تحرك الحكومة والخارجية العراقية خجول تجاه التدخل الأميركي في العراق".

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