2021/04/05 | 18:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 879 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 6400 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 5 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل أكثر من 6400 إصابة، و39 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5300 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 89.1%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 81 ألف شخص، 458 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و502.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 10 آلاف شخص.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تسجل أعلى مستوى إصابات في العراق.. وعشرات الضحايا بالجائحة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تسجل أعلى مستوى إصابات في العراق.. وعشرات الضحايا بالجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).