“19 مليار” قيمة الاستثمارات العراقية بالأردن

2021/04/05 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف السفير العراقي لدى عمان، حيدر العذاري، اليوم الإثنين، عن قيمة الاستثمارات العراقية في الأردن، فيما أكد انها تقدر بنحو 19 مليار دينار.وقال العذاري، خلال لقائه رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية […]

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