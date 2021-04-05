رامز جلال يكشف عن الصورة الأولى لبرنامجه الجديد في رمضان

2021/04/05 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك الفنان المصري، رامز جلال، متابعيه بصورة جديدة أثناء إعلانه عن برنامجه الجديد “رامز مريض نفسي”، الذي سيذاع في رمضان القادم 2021.

وعلق على الصورة قائلا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر قريبا ان شاء الله رمضان 2021”.

وظهر جلال بشكل غريب في الصورة، حيث ارتدى ملابس باللون الأحمر، وظهر بشعر باللون الأحمر الناري.

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