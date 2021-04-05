الصحة: إقبال كبير للمواطنين على تلقي لقاحات كورونا

2021/04/05 | 18:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن هناك إقبالاً كبيراً للمواطنين على تلقي لقاحات كورونا.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، للوكالة الرسمية، إن “العدد التراكمي للملقحين وصل إلى أكثر من 103 آلاف متلقٍ للقاح”، مشيرة إلى أن “هذا يدل على مدى ادراك ووعي المواطن العراقي على ضرورة اخذ اللقاح وتجاهل الاشاعات المغرضة على اللقاحات”.وأضافت، أن “اللقاحات التي دخلت الى العراق والتي ستصل في الأسابيع المقبلة جميعها آمنة وفعالة للاستخدام البشري ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية، وأثبتت فعاليتها”.وأكدت أن “الوزارة لم تسجل اي مضاعفات أو أعراض شديدة أو خطيرة لغاية هذه اللحظة سواء […]

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