بالوثيقة.. وزير الداخلية يصدر 3 قرارات لتسهيل عمل مفوضية الانتخابات

2021/04/05 | 18:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، 3 قرارات لتسهيل عمل مفوضية الانتخابات ضمن جهود تحديث سجل الناخبين، وإجراءات تسجيل وإصدار البطاقة البايومترية. وأظهرت وثيقة حصل عليها “النور نيوز”، أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بما يلي لتسهيل وتوفير كافة السبل الادارية والفنية والأمنية التي من شأنها أن تسهم في تدعيم اجراء الانتخابات …

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