غوغل تتخذ سياسة مشددة تجاه تطبيقات هواتف أندرويد

2021/04/05 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت شركة غوغل، اتباع سياسة جديدة أكثر تشددا تجاه تطبيقات هواتف أندرويد عبر تحسين خصوصية بيانات المستخدمين اعتبارا من ايار المقبل.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه واعتبارا من التاريخ المذكور لن يتمكن مطورو البرامج والتطبيقات المخصصة لأنظمة Android 11 من تحميل تطبيقات في متجر Google Play مزودة بوظيفة QUERY_ALL_PACKAGES، أي أن تطبيقاتهم لن يسمح لها بسهولة بمعرفة البيانات التي تتعلق بباقي التطبيقات الموجودة في أجهزة المستخدمين، حيث تعتبر غوغل "أن هذه الميزة حساسة وتطلب أذونات خاصة".، ولن تتمكن سوى تطبيقات معينة من الاستفادة منها.

ومن المفترض أن يسمح لبعض التطبيقات المراقبة فقط بالوصول إلى البيانات المذكورة، والتي منها برامج مكافحة الفيروسات في الأجهزة الذكية وبعض تطبيقات إدارة الملفات والمتصفحات التي يتطلب عملها ذلك الأمر.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة التي استغرقت من غوغل وقتا طويلا للإقدام عليها من المفترض أن تزيد من خصوصية بيانات المستخدمين، لا سيما أن بعض مطوري التطبيقات كانوا يستغلون بياناتهم لأغراض شخصية قد تتعلق بسياسة الإعلانات الموجهة أو التي تستهدف توجهات أصحاب الهواتف.

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