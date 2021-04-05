لماذا يكره رجل الدين حضارة مصر القديمة؟ - سامح عسكر

2021/04/05 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر بالنسبة لكراهية الإخوان والسلفية (للحضارة المصرية القديمة) فالموضوع له علاقة بموقف الديانات الإبراهيمية الثلاث (يهودية ومسيحية وإسلام) من حضارة مصر القديمة بالذات، فبرغم أن تهمة الوثنية طالت حضارات (العراق والشام والعرب والرومان والهند واليونان..وغيرهم) القديمة إلا أن كراهية حضارة مصر بالذات أكبر لعدة اعتبارات..ركز معي من فضلك:أولا: الموقف اليهودي من مصر القديمة غير محصور فقط على ق ......





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