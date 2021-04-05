تركيا: قواتنا المسلحة ماضية بحماية مصالحنا في العراق

2021/04/05 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة التركية، ماضية في مواصلة حماية حقوق ومصالح تركيا داخل البلاد وخارجه في عدة دول من بينها العراق.وقال أكار، بحسب الأناضول […]

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