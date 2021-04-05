يعقد الآن.. ناشطو ذي قار يعلقون على اجتماع برئاسة الكاظمي لاختيار المحافظ الجديد

2021/04/05 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

بعد أشهر من الجدل على منصب المحافظ، يترقب الناشطون وأهالي محافظة ذي قار، نتائج اجتماع يعقد الآن برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحسم منصب محافظ ذي قار الجديد.

وكشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم الاثنين، بانعقاد اجتماع للمجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك لتحديد اسم محافظ ذي قار المقبل.

وذكرت المصادر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن الكاظمي يجتمع مع أحمد الخفاجي، وهو المرشح لمنصب محافظ ذي قار، ومن المؤمل حسم ملف المحافظ ونائبه قريبا".

وكان الكاظمي قد أقال محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي في شباط الماضي عقب احتجاجات عنيفة خلفت شهداء وجرحى، وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة بشكل مؤقت.

الحبوبي

وعلق ناشطون في محافظة ذي قار، على أنباء الاجتماع المنعقد الآن، فيما بينوا موقفهم من اقتراب أحمد الخفاجي من منصب المحافظ.

ويقول حيدر شقي، احد الناشطين في ذي قار: "أكدنا أكثر من مرة، بأننا غير معنيين بأختيار شخص المحافظ، إلا اننا وضعنا مواصفات عامة لمن سيتولي المنصب، وطالبنا الحكومة المركزية بتطبيق المواصفات على أي شخص يترشح لمنصب المحافظ".

وأضاف شقي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "أهم المواصفات التي وضعت شرط القبول بمحافظ جديد لذي قار، الاستقلالية، إلا أن الحكومة والجهات المعنية، يبدون غير جادين بالاستماع لأبناء المحافظة"، مبينا أن "الاسماء التي طرحت غير مستقلة، ومدعومة من جهات سياسية معروفة".

بدوره يقول الناشط عباس الجابري، "نتخوف من اختيار اسماء غير مستقلة تعيد التوتر الى المحافظة"، مبينا أن الناشطين وجهوا دعوات "لأكثر من مرة إلى الحكومة لحسم هذا الملف بطريقة يشعر فيها أبناء المحافظة إنهم غيروا بالإتجاه الصحيح".

ويجدد المتظاهرون في محافظة ذي قار، احتجاجاتهم وسط تهديدات بعودة خيم الاعتصام الى ساحة الحبوبي مركز التظاهرات، لتحقيق مطالب ملحة على رأسها اختيار محافظ مستقل لذي قار والكشف عن مصير المختطفين، في وقت انخفضت التحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة، وعادت تضامنا مع احتجاجات الناصرية المستمرة.

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