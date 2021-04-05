القبض على داعشي راجع هيأة التقاعد العامة - عاجل

2021/04/05 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالقبض على عنصر ينتمي لتنظيم داعش داخل هيأة التقاعد العامة وسط بغداد.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "ارهابياً ينتمي لتنظيم داعش، راجع دائرة المصابين والجرحى في هيأة التقاعد العامة، ومن خلال الاستعلام ظهر وجود قيد جنائي له".وأضاف إنه "ومع تدقيق المعلومات تأكد انتمائه لعصابات داعش الارهابية، ليتم القبض عليه من قبل عناصر الأمن".

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