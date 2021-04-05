2021/04/05 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن عقد مؤتمر لدعم المنتج الزراعي المحلي الاسبوع المقبل.واكد رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي : ضرورة دعم المنتج الوطني من خلال تنشيط الاصلاح الزراعي.وقال ان : دعم الفلاحين والمزارعين واستصلاح الاراضي ومنع الاستيراد الخارجي ، وادخال مستلزمات الري الحديثة اولويات نيابية وحكومية .واوضح ان تحضيرات تجري لعقد مؤتمر موسع تحت شعار (زرع في العراق) مطلع الاسبوع المقبل على ان يلحقه مؤتمر اخر بشان القطاع الصناعي./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر لدعم المنتج الزراعي المحلي الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر لدعم المنتج الزراعي المحلي الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).