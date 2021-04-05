استهداف ثالث لأرتال قوات الاحتلال الاميركي بالعراق

2021/04/05 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني عراقي، الإثنين، بإستهداف رتل لقوات الاحتلال الاميركي في العاصمة بغداد....

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