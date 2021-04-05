تركيا منشغلة بـ

2021/04/05 | 18:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضية واحدة فقط تشغل الداخل التركي في الوقت الحالي وتتصدر الصفحات الأولى للصحف التركية ونشرات الأخبار، بعد بيان "منتصف الليل" الذي أخرجه إلى العلن 103 من الضباط المتقاعدين، أرسلوا من خلاله تهديدا مبطنا للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وحكومته.

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